Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился мыслями по поводу выступлений российских клубов в еврокубках в текущем сезоне:
- Провал российских клубов в еврокубках показывает наш уровень. Видимо, раньше уровень был выше. Мы выигрывали Кубок УЕФА. С учетом выступлений наших клубов в еврокубках система "осень-весна" не работает. Вторая лига вообще загибается. Необходимо проводить реформы, - приводит слова Алдонина "Чемпионат".
Напомним, о необходимости вернуться на формат "весна-осень" ранее говорил Андрей Аршавин.
Успокойтесь, осень-весна ни при чем. Оправдывать этим провал «Зенита» - бред
Матч "Эспаньол" - ЦСКА состоится сегодня. Стартовый свисток в 23:00 по мск.
Алдонин заявил, что провал в еврокубках связан с системой "осень-весна"
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