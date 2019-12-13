Вингер тульского "Арсенала" Даниил Лесовой поделился деталями переезда в Россию из Украины.
"Руководство "Динамо" хотело подписать со мной контракт, но агент сказал, что есть возможность поехать на просмотр в "Зенит" без каких-либо обязательств с обеих сторон. У меня был российский паспорт, поэтому шансы остаться в Питере были высоки — молодых, перспективных российских игроков всегда не хватает.
Если бы не подошёл "Зениту", то всё равно не остался бы в "Динамо", поехал бы в другой клуб. Почему? Потому что имел российский паспорт на руках. Понимал, что на Украине в целом непростая ситуация, а значит, в футболе ничего хорошего тоже не будет. Считаю, что сейчас, несмотря на успехи сборной Украины, украинский чемпионат неконкурентоспособен. Уровень УПЛ сильно упал. Знаю это, потому что слежу за играми киевского "Динамо", — цитирует Лесового Sportbox.
21-летний футболист является воспитанником киевского "Динамо" — детство и юношеские годы уроженец Москвы провёл в Киеве. В 2015 году он перебрался в "Зенит", приняв российское гражданство. За тульский "Арсенал" Даниил выступает на правах аренды.
Лесовой: ехал в "Зенит", зная, что в украинском футболе ничего хорошего не будет
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