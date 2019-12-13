Источник: Гинер готов доказать в суде, что Егоров взяточник
Об интересных деталях сегодняшнего заседания комитета по этике РФС рассказал в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов. По его итогам президент ЦСКА Евгений Гинер был дисквалифицирован на 15 месяцев, из которых 12 - условно.
Фото: РИА Новости
"Член комитета по этике Андрей Созин рассказал мне, что во время заседания комитета по этике владелец ЦСКА Евгений Гинер не отказался от своих слов о том, что руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров берет деньги за "такое" судейство. Также Евгений Леннорович заявил, что готов отстаивать свою правоту в суде, если главный арбитр российского футбола этого захочет. Но что-то мне подсказывает, что дело до суда не дойдет", - написал Карпов.
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