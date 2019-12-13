Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал санкции в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера за скандальные высказывания о главе департамента судейства и инспектирования РФС Александре Егорове и работе арбитров в матчах РПЛ.
"Я думаю, слишком жесткое решение принял комитет по этике. Смотрите, почему вообще такие высказывания появляются, как у Гинера. Мы сегодня получили письмо от РФС на те жалобы, которые подавали. Примерно ответ такой: "А чего вы жалуетесь? Решения об отстранениях и ошибках судей рассматривает судейская экспертная комиссия РФС". На этом все. Никакого конкретного ответа по жалобам. Они не написали, что рассмотрели эпизоды, разобрались. Судья не несут ответственности за свои ошибки. Разве это нормально? Вспомните наш матч с "Крыльями". Там судья своими действиями довел до того, что команда на команду пошли драться и два главных тренера сцепились. Поэтому и поступают такие заявления, как у Гинера. Сегодняшнее решение о его дисквалификации слишком жесткое. Дальше это может привести только к еще большей безответственности тех судей, которые принимают решения.
Никому не хочется вообще эту тему судейства обсуждать, мусолить, но судья должен выносить объективные решения. Если бы объективность была, то и тема бы не обсуждалась. Эта ситуация беспокоит не только руководителей клубов, но и самих футболистов, причем с начала матчей. Начинается игра, и игроки сразу понимают, на чьей стороне судья. А он не должен быть ни на чьей стороне. Его дело — смотреть, следить, регулировать и направлять игру. Нужно просто наводить порядок, тогда эту тему никто поднимать не будет. Однако я не оправдываю настолько резкое заявление Гинера. Если так обвинять, то нужно предоставлять факты. Я таких резких выступлений не одобряю, но мотив этого всем понятен", - цитирует Кияева Sport24.ru"
Президент "Оренбурга": комитет по этике принял слишком жесткое решение в отношении Гинера
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