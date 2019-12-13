Глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что наблюдательный совет принял решение о конвертации в акции долга ЦСКА, который был получен футбольным клубом для возведения комплекса недвижимости, включая стадион и деловой центр. ВЭБ получит свыше 75% акций московского клуба.
"Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами", — цитирует Гинера "РБК".
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа
Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Фото: "Газета.ру"
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