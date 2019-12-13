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Клуб Бекхэма предложил "Зениту" € 27 млн за двух игроков

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер и форвард сине-бело-голубых Себастьян Дриусси могут продолжить карьеру в "Интер Майами", сообщает TyC Sports со ссылкой на Miami Herald.

Согласно информации источника, американский клуб, совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Девид Бекхэм, предложил чемпиону России за двух аргентинских игроков € 27 млн. Также отмечается, что спортивный директор "Интер Майами" Пол Макдоно контактирует с агентом Эрнаном Берманом, который представляет интересы обоих футболистов.

Напомним, "Интер Майами" в следующем году дебютирует в MLS.

Контракты Краневиттера и Дриусси с "Зенитом" рассчитаны до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость первого составляет € 4 млн, а второго — € 16 млн.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Бекхэм Зенит
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