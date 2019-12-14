Хэмилтон Бернард, агент нападающего московского "Спартака" Педро Роши, подтвердил информацию, что его клиент может продолжить карьеру во "Фламенго".
Сейчас 25-летний футболист на правах аренды выступает за другой бразильский клуб — "Крузейро".
"Мы ведём переговоры об аренде Роши во "Фламенго", такой вариант есть. Будет ли это аренда с правом выкупа? На следующей неделе мы будем общаться на этот счёт", - цитирует Бернарда "Чемпионат".
Агент: "Спартак" и "Фламенго" ведут переговоры об аренде Роши
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