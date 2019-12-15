Бывший футболист "Зенита" и чемпион СССР 1984 года Сергей Дмитриев поделился мнением, что уровень чемпионата России оставляет желать лучшего.
"Результат "Зенита" в Лиге чемпионов ещё раз показал уровень нашего футбола. Это можно сказать не только про "Зенит", про весь наш чемпионат. Все команды неудачно выступили в еврокубках. Чемпионат России за последние годы стал слабее. Ярких и интересных футболистов не видно. И постоянно жалобы на то, что приходится играть через два на третий, три раза в неделю. Уже оскомину набили эти разговоры. Плачут и плачут… Уровень физической подготовки очень слабый. Игроки не могут двигаться в рабочем ритме в течение 90 минут. В каком-то "полуходячем" состоянии пребывают. У нас и футбол какой-то "успокаивающий". Уровень турнира такой, что за титул спорят три-четыре команды. Между собой они ещё как-то борются, а остальных спокойно обыгрывают. Что касается "Тамбова", "Сочи", "Крыльев" и прочих, они варятся в своём соку, на высокие места не претендуют. Разница в классе и в очках, если сравнивать с лидерами — большая", — цитирует Дмитриева "Спорт день за днем".
Дмитриев: чемпионат России стал в этом году слабее
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