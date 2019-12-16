Шведский полузащитник московского "Динамо" Оскар Хильемарк, права на которого принадлежат "Дженоа", рассказал о перелёте во Владивосток на матч Кубка России с "Лучом", по итогам которого бело-голубые вылетели из турнира.
"О, это самый безумный перелёт в моей карьере. Но, наверное, самый необычный опыт в истории. Мы летели долгих 8 часов, сразу с самолёта поехали на стадион, а после — обратно в аэропорт. Если честно, я вообще не понимал, где нахожусь: 7 часов разницы с Москвой — это слишком. Сто процентов – я запомню это на всю жизнь. Жаль только, что во Владивостоке мы не победили", — приводит слова Хильемарка Sport24.
Хильемарк перешёл в "Динамо" в сентябре этого года на правах аренды. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
Шведский игрок "Динамо": после перелёта во Владивосток не понимал, где нахожусь
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