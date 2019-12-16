Посол Украины в Испании: Зозуля - пример для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал неприятный инцидент с участием украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, которого болельщики "Райо Вальекано" по ходу матча называли нацистом."Мы осуждаем данную провокацию и подобное отношение к гражданину Украину. Мы прошли через это два года назад. Тогда была такая же провокация. Поддержка вооруженных сил делает Зозулю примером для молодых украинцев", — приводит слова Щербы Marca.