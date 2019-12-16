» » Посол Украины в Испании: Зозуля - пример для молодых украинцев

Посол Украины в Испании: Зозуля - пример для молодых украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба прокомментировал неприятный инцидент с участием украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули, которого болельщики "Райо Вальекано" по ходу матча называли нацистом.

"Мы осуждаем данную провокацию и подобное отношение к гражданину Украину. Мы прошли через это два года назад. Тогда была такая же провокация. Поддержка вооруженных сил делает Зозулю примером для молодых украинцев", — приводит слова Щербы Marca.

Испанцы обвинили Зозулю в нацизме, а украинец в ответ расплакался


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зозуля
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(5)

Последние новости

В "ПСЖ" высказались о желании Мбаппе сыграть на Олимпиаде-2020
Марсело не поможет "Реалу" в матче с "Барселоной"
Директор "Барселоны": мы должны уважать "Наполи"
Капитан "МЮ" Янг покинет клуб по окончании сезона
Уткин: не задумываясь принял бы предложение озвучить FIFA
МИД Украины: позорные оскорбления в адрес Зозули созвучны со штампами российской пропаганды 9
ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини
Посол Украины в Испании: Зозуля - пример для молодых украинцев 9
Дм. Черышев: "Аталанта" - интересный соперник для "Валенсии", которого можно и нужно обыгрывать
Директор "Ман Сити": "Реал" - лучший. Мы хотим быть лучшими, поэтому хотим выиграть у них
Гарсия: настоящее удовольствие принимать "Ювентус"
Зозуля: меня оскорбляют не потому, что я нацист, а потому, что умею читать и каждый день принимаю душ 20
Джи Сун: "МЮ" не хочет сосредотачиваться только на одном турнире
Рок-н-ролл мертв, а «Рубин» ещё нет. В Казани новый амбициозный проект? 1
Флик: Горецка не сыграет в матче с "Фрайбургом", по Толиссо мы должны подождать
Нойер: "Бавария" довольна жребием, но "Челси" - опасная команда
Гордюшенко: надеюсь, вторую часть сезона начну в команде, где смогу играть
Нагельсман: "Тоттенхэм" - одна из сильнейших команд в Европе, нам будет непросто
Агент Сафонов: назначение Уткульбаева в "Рубин" - наиболее логично
Лысый «шарлатан» или лысый «физрук»? Яйца Симеоне или крутость Клоппа? Расклады плей-офф еврокубков
Мюллер: у "Челси" есть игроки, способные доставить неприятности "Баварии"
"Наполи" готов предложить € 30 млн за Торрейру
Голкипер "Альбасете" — о Зозуле: уважаю все идеологии, оскорбления недопустимы 3
"Сити" против "Реала", "Челси" - "Бавария". Итоги жеребьёвок еврокубков 15
Арустамян: "Рубин" уже несколько недель убеждает Слуцкого возглавить команду 7
Роналду отказался от капитанской повязки в игре с "Удинезе" в пользу Матюиди
Агент игрока "Авангарда": клуб в том виде, в каком мы его знали, закончился 1
"Рубин" в твиттере намекнул, что новым главным тренером клуба будет Слуцкий 10
Управляющий директор "Арсенала" провел переговоры с Артетой у того дома
Шведский игрок "Динамо": после перелёта во Владивосток не понимал, где нахожусь
Все новости