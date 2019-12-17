Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин на пресс-конференции, посвященной итогам первой части чемпионата России по футболу сезона-2019/20, рассказал о том, что в правительстве поднимался вопрос о возможности оснастить ряд стадионов крышами.
"В правительстве поднимался вопрос, можно ли оснастить ряд стадионов крышами. Пока в России есть только один футбольный стадион, оснащенный крышей, это арена Зенита в Санкт-Петербурге. Понятно, что при наличии стадионов, позволяющих играть в зимнее время, мы бы играли до конца декабря и в феврале. Могу сказать, что все эти варианты прорабатываются. Сейчас в Оренбурге рассматривают вопрос по строительству 15-тысячного стадиона с крышей. Что касается Москвы, то конструктивные особенности арены позволяют ЦСКА оснастить арену крышей", - цитирует Прядкина Sport24.ru.
Прядкин: конструктивные особенности арены позволяют ЦСКА оснастить стадион крышей
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