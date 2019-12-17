Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев назвал 2019 год лучшим в своей карьере.
"Я и сам чувствую, что 2019-й — лучший год в карьере. Я стал чемпионом, играю в лучшем клубе страны. Когда ты получаешь удовольствие от игры, это самое лучшее чувство.
В начале года Семак сказал, что я остаюсь в команде и жду своего шанса. Удалось им воспользоваться.
Для того, чтобы не сломаться, когда не играешь, нужно быть профессионалом своего дела. Надо понять, что ты не обычный человек, который может обижаться из-за того, что не играет. Ты должен тренироваться и всегда быть готовым, чтобы помочь команде. Это не индивидуальный вид спорта, где можно сказать: "Друзья, сегодня не хочу тренироваться, а завтра вот буду". В футболе нельзя опускать руки. Если дашь слабину, жизнь бьёт очень сильно. Жизнь нам наносит самые сильные удары. Поэтому в футболе я никогда не опускал рук", - цитирует Оздоева "Чемпионат".
Оздоев: 2019-й - лучший год в моей карьере
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