«Спартак» продлил контракт с Педро Рошей до 2023 года. Это худшая дорогая покупка красно-белых?

Фигурировали фамилии Эвертона и Луана, но договориться с ними не получилось по причине в одном случае стоимости, в другом – нежелании скаутского штаба красно-белых брать футболиста. И тогда в последний день «Спартак» объявил, что купил Педро Рошу.
Что важно – сообщалось о 12 миллионах евро, заплаченных за бразильца. Позднее Каррера рассказывал, что за Рошу отдали аж 16.
Как выяснилось уже потом, на Рошу Массимо согласился от безысходности:
- Летом 2017 года я просил купить двух футболистов «Гремио» - их звезду Луана и молодого перспективного форварда Эвертона. Игроков мне рекомендовал известный бразильский агент Жилмар Велоз, мнению которого я доверяю. К сожалению, Луан оказался слишком дорогим, а Эвертона не одобрила селекционная служба «Спартака».
И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.
Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют 8 млн евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше, - рассказывал Каррера изданию sport24.
И вот, когда за несколько часов до закрытия трансферного окна клуб предложил мне Педро Рошу, я, зная, что впереди у нас длинный и сложный сезон с борьбой на три фронта, согласился. Вице-президент тогда попросил меня, как обычно в таких случаях, подтвердить мое согласие, отправив сообщение президенту, что я и сделал.
Хочу прояснить, что я видел своими глазами сообщение, в котором представитель Педро Роши объявил: отступные игрока по контракту с «Гремио» составляют 8 млн евро. На эту цифру я и давал свое согласие. Ну и был сильно удивлен и расстроен, когда через какое-то время господин Федун сообщил мне, что «Спартак» заплатил за Рошу в два раза больше, - рассказывал Каррера изданию sport24.
Роша, похоже, так и не понял, куда он приехал. Особой пикантности добавлял тот факт, что Педро на тот момент являлся самым дорогим купленным игроком красно-белых в истории. В своём первом сезоне за московскую команду Роша выходил на поле в матчах РПЛ 11 раз, забил гол и отдал две голевые.
Ждали от него немного другого. Всё-таки человек приехал заменять Промеса, а стал одним из первых гвоздей для гроба Массимо в «Спартаке».
Не так давно стало известно, что у Федуна через год после покупки неликвида была возможность экстренно продать Рошу за 10 млн евро, но владелец красно-белых поверил, что игрок исправится. В дальнейшем бразильские клубы снова выходили на московский клуб, но Федун хотел тех денег, которые он заплатил «Гремио». Желающих не нашлось.
Зимой Роша уехал на родину, чтобы отдохнуть от холодной Москвы и поиграть за «Крузейро». Достаточно быстро футболист и его агент дали понять, что возвращаться игрок не хочет, но и «Крузейро» (впервые в своей истории) вылетело из Серии А: денег у клуба на такие покупки сейчас нет.
Да и было бы желание? У Роши за сезон лишь два гола и две передачи за 23 матча.
Но «Спартаку» деваться некуда – не разрывать же контракт с почти самым дорогим (теперь самый-самый – Гус Тиль) игроком в истории? Москвичи, по информации СМИ, подписали с футболистом новый контракт до 2023 года. Это не так плохо, учитывая, что руководство нашло выход – после клубного ЧМ Роша должен будет играть за «Фламенго», которое станет платить бразильцу зарплату.
Правда, непонятно, почему сразу на три года? А вдруг Роши провалит и 2020-й и станет окончательно ясно, что надо разрывать контракт?
В общем, Цорну виднее.
Худший ли это трансфер «Спартака» за последние десять лет? У красно-белых были и другие промашки.
Деми де Зеув, 2011. Перешел из «Аякса», стоимость - 6 млн евро
Про голландца много говорили и активно пиарили «Спартак» фамилией именитого иностранного игрока. Обернулось это не очень хорошо - в сети всплыла информация про гомосексуальность футболиста, а в фанатских кругах это приговор.
У де Зеува не было даже просто хорошего отрезка за красно-белых. В первом сезоне он сделал 2+2 за 13 матчей РПЛ, но ожидали от него совсем другого. В итоге бывший футболист сборной Нидерландов окончательно сконцентрировался на одежде, хотя играл на профессиональном уровне до сезона 2014/2015 годов.
Ромуло, 2012. Перешел из «Васко», стоимость - 8 млн евро
Дорогостоящий бразилец роскошно начал за «Спартак», поэтому какое-то время держалось ощущение, что приезд такого футболиста в Москву - большая удача. Пиком выступлений за российский клуб стал гол «Барселоне» на чужом поле.
Но почти сразу Ромуло получил тяжёлую травму в матче против «Ростова» и... Всё. Вернулся хавбек практически через два года, но себя прошлого в игровом плане он не напоминал уже совсем. Говорят, ключевой причиной стала психология: Ромуло перестал безжалостно и бесстрашно идти в стыки.
Билялетдинов, 2012. Перешел из "Эвертона", стоимость - 7,25 млн евро
Ещё один дороговатый вариант, который обернулся для красно-белых ничем. Билялетдинов перестал получать игровое время в "Эвертоне" и решил вернуться, но в Москве сложилось только хуже. Игрок ссорился с Валерием Карпиным, который, по его словам, обзывался корягой и мешком с говном, а на поле показывал только обрезы.
Через аренду в Махачкалу Билялетдинов оказался под руководством Мурата Якина, но и тот не подпускал его близко к основе. Пришлось ехать играть за «Торпедо».
Озбилиз, 2013. Перешел из «Кубани», стоимость - 8 млн евро
Армянин роскошно играл за ныне почившую «Кубань», поэтому и был куплен за такие деньги. В первом сезоне за красно-белых он не был очень результативен, но регулярно играл, записал на свой счёт пару мячей.
А потом «кресты» в сезоне 2014/2015 и резкий профессиональный спад. На прежний уровень полузащитник больше не возвращался.
Ханни, 2018. Перешел из «Андерлехта», стоимость - 8 млн евро
На счету Ханни 36 матчей за красно-белых, шесть голов и четыре ассиста. Он пришёл в «Спартак» в непростое время, когда чудесные времены Карреры в Москве были уже позади. Ни итальянский специалист, ни Кононов так и не смогли найти алжирцу место на поле.
Ханни не хватало на всю игру, на один яркий матч приходился целый ряд серых и при этом полузащитник был заточен исключительно под атаки. Если бы футболист оказался исключительного таланта, еще можно было бы говорить о том, чтобы оставить его на поле. Но в реалиях российского футбола у Ханни было очень мало шансов.
Кавенаги, 2004. Перешел из «Ривер Плейта», стоимость - 8,6 млн евро
Небольшое исключение в нашем списке - потому что Кавенаги приехал в Москву в то время, когда по-настоящему крупных трансферов просто не было. Для начала нулевых восемь с половиной миллионов евро считались сумасшедшими деньгами, но Федун рискнул - и не выгорело.
- Я сам открывал интернет, смотрел голы, которые забивал Кавенаги в Аргентине. После этого говорил себе: «Ничего себе чувак к нам едет, он в таком порядке, что сейчас начнет пачками голы класть». А когда увидел его на базе, сильно удивился: толстенький, маленький. Подумал: у тебя же килограмм 15 лишнего веса, как ты вообще играть собрался? - вспоминает Роман Павлюченко.
Растренированный аргентинец не показал вообще ничего, кроме безумного мяча в «Ростовские» ворота. На него злились партнёры из-за высокой зарплаты (получал в два раза больше, чем капитан Егор Титов), болельщики вообще были в бешенстве, и это всё, видимо, дополнительно давило на футболиста.
Отдельные яркие отрезки не спасли аргентинского игрока, который очень не полюбил Москву.
Но всё-таки Федуну удалось хорошо продать Кавенаги. В январе 2007 нападающий уехал в «Бордо» за 10 млн евро, поэтому совсем оглушительным трансферным провалом приезд Кавенаги не назовёшь.
А вот просто фееричным - пожалуйста.
Фото: twitter.com/radio_mayak, getty images, twitter.com/MatchTV, Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ", sport-rezult