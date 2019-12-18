Назовите худший трансфер красно-белых из дорогих

Педро Роша Ромуло де Зеув Билялетдинов Озбилиз Ханни Кавенаги вечен!





«Спартак» продлил контракт с Педро Рошей до 2023 года. Это худшая дорогая покупка красно-белых?

У бразильского нападающего есть не только собственная статуя, но и единственный гол в РПЛ

Фото: ФК "Спартак"