Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о будущем полузащитников красно-белых Джано и Аяза Гулиева.
"Перед уходом на каникулы Джано сам инициировал разговор с руководством о своей роли в команде. Понятно, что он как любой футболист хочет играть и не может быть доволен тем временем, которое у него есть. Он зрелый игрок и хочет получать больше времени. Тем более что перед сборной Грузии маячит перспектива выхода на Евро-2020, а Джано — игрок обоймы и не хочет потерять вместе с местом в национальной команде шанс поехать на этот исторический для грузин турнир.
Джано сам спросил у нас, может ли он уйти, если у него появится вариант. Речь сейчас может идти как об аренде, так и о продаже игрока. На разрыв контракта пойти не готовы: не хотим потерять деньги. Скорее всего, это будет аренда.
Что касается Гулиева, то разговоры о его уходе преждевременны", - цитирует Цорна Sport24.
Цорн: Джано сам спросил у нас, может ли он уйти
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