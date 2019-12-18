Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско по-прежнему не планирует привлекать в свой тренерский штаб русскоязычного помощника.
— Тедеско до сих пор не планирует взять к себе в штаб русскоязычного помощника?
— Нет. Думаю, у нас сейчас хорошо выстроена работа тренера с игроками, налажена связь. Доменико изучает русские слова, старается говорить на русском, в ближайшее время хочет нанять репетитора и уже пробовал разговаривать с игроками на русском на тренировках. Плюс у нас есть хороший переводчик, который хорошо доносит все до игроков. С Жиго тренер говорит на французском, с Айртоном и Понсе — на испанском. Никаких проблем с коммуникацией нет.
Sport24
Цорн: Тедеско не планирует брать в тренерский штаб русскоязычного помощника
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