Вадим Шаблий, агент полузащитника ФК "Химки" Артема Поляруса, прокомментировал слухи о том, что "Ростов" и "Оренбург" проявляют интерес к его клиенту.
"Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из "Химок", - цитирует Шаблия Sport24.
Полярус на данный момент является лучшим ассистентом ФНЛ с 8 голевыми передачами. Также на счету Поляруса 5 голов в ФНЛ и еще 2 — в Кубке России.
Агент Поляруса: есть конкретные предложения из РПЛ
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