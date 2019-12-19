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Агент Поляруса: есть конкретные предложения из РПЛ

Вадим Шаблий, агент полузащитника ФК "Химки" Артема Поляруса, прокомментировал слухи о том, что "Ростов" и "Оренбург" проявляют интерес к его клиенту.

"Есть конкретные предложения из РПЛ, клубы пока не могу называть. Очень высоко оцениваю вероятность того, что Артем уже этой зимой уйдет из "Химок", - цитирует Шаблия Sport24.

Полярус на данный момент является лучшим ассистентом ФНЛ с 8 голевыми передачами. Также на счету Поляруса 5 голов в ФНЛ и еще 2 — в Кубке России.


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Теги: Шаблий Химки
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 19 45
2 Краснодар 19 35
3 Ростов 19 34
4 ЦСКА 19 34
5 Локомотив 19 34
6 Арсенал Тула 19 25
7 Уфа 19 25
8 Динамо 19 24
9 Урал 19 24
10 Спартак 19 22
11 Тамбов 19 21
12 Ахмат 19 19
13 Рубин 19 19
14 Оренбург 18 19
15 Крылья Советов 19 18
16 Сочи 18 15
Сезон | Таблица | Календарь
ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ротор 25 52
2 Торпедо 25 51
3 Химки 25 50
4 Чертаново 25 48
5 Нефтехимик 25 46
6 Шинник 25 40
...
20 Факел 25 16
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