Макаров подпишет с "Рубином" контракт на три года

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В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 20 матчах Футбольной национальной лиги, в которых стал автором 11 забитых мячей (два — с пенальти). Контракт полузащитника с нижнекамским "Нефтехимиком" рассчитан до 30 июня 2020 года. 21-летний Макаров является воспитанником академии имени Коноплёва. В "Нефтехимик" он перешёл летом 2018 года в аренду от "Оренбурга", а спустя год был выкуплен нижнекамским клубом.