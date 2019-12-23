Ковтун стал помощником Парфенова в "Урале"

Сегодня, 23 декабря, он подписал контракт с екатеринбургским клубом и теперь будет одним из помощников главного тренера Дмитрия Парфенова.
В прошлом Ковтун уже работал помощником Парфенова — это было в "Тосно". Его предыдущим местом работы было московское "Динамо".
Новости на сегодня не заканчиваются ?— ФК Урал (@FCURAL) December 23, 2019
?Тренерский штаб #ФКУрал пополнил Юрий КОВТУН. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер, подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфёнова. pic.twitter.com/48Wx7YLgxN