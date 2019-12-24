Силкин: Смолов усилил бы "Динамо"

- По некоторой информации, "Динамо" заинтересовано в приобретении нападающего "Локо" Федора Смолова. Смолов нужен динамовцам?
- Думаю, что он усилил бы команду. Нападающих у "Динамо" мало, и Федор, по-моему, мог бы хорошо помочь динамовцам в их игре.
- Но согласитесь, что 4 мяча и 4 передачи Смолова за 19 туров - это немного?..
- Знаете, мне кажется, что по стилю игры "Локомотиву" он не очень подходит. Поэтому и результативность невысокая. Смолов привык действовать на острие, привык играть в более агрессивный футбол, а "Локо" так не играет.
- Клуб недавно продлил контракт с наставником команды Кириллом Новиковым до лета 2021-го года. Не поспешили динамовцы? Все-таки, как правило, в нашем чемпионате надолго тренеры на своих местах не задерживаются...
- Понимаете, все же зависит не от контракта, а от результата: будет хороший результат - будет и дальше работать, будет он неудовлетворительный - поменяют. Это уж такая участь у тренеров.
- Всю межсезонную подготовку динамовцы проведут в Турции. Зимой там очень часто - дождливая пора. На то, что погода в Анталье препятствовала работе команды, в прошлом сезоне сетовал прежний наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов. Но тогда место сбора можно было объяснить целью уложиться в определенную сумму, поскольку у динамовцев год назад были серьезные финансовые трудности. Сейчас же этот вопрос неактуален. Так почему же клуб снова выбрал Турцию?
- Вы знаете, погода год на год не приходится. Когда я работал с молодежной командой "Динамо", у нас всегда предсезонные сборы в Турции проходили. Все три сбора мы проводили там. И в целом, конечно, на погоду пожаловаться нельзя было. Да бывали, конечно, исключения. Помню, в 2004-м году ураган дня три-четыре не прекращался. Даже турнир, в котором мы принимали участие, не состоялся до конца: отменили несколько игр. А порой бывали такие зимы, что температура несколько дней стояла под тридцать градусов. В общем, дело не в том, где команда будет готовиться, а как будет готовиться. Как она подойдет к предстоящей весне.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Силкин: Смолов усилил бы "Динамо"
Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поделился мнением о возможном возвращении в клуб форварда Федора Смолова, ныне выступающего за "Локомотив".
Фото: ФК "Динамо"
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