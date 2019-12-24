Бывший капитан "Сочи" Евгений Песегов прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба и долгах перед игроками за выход в российскую Премьер-лигу.
"В наших контрактах не была прописана сумма бонуса за выполнение задачи, но задержек по премиальным за матчи никогда не было. Было условие — при выходе команды в РПЛ мы получаем бонус, сумма не фигурировала в документах. Я как капитан старался весь сезон выбить эту бумагу. У нас не получилось. Была только устная договоренность.
При расторжении контракта я договорился с руководством о выплате бонуса. Мы общались. Договаривались, что, если они хотят, чтобы я ушел, мое условие — я должен получить этот бонус как капитан. Пока я единственный, кому его выплатили.
Перед расторжением моего контракта мы действительно продлили соглашение, но так бывает. Игрок нужен на определенный момент, а потом уже не нужен. Главное, что мы расторгли контракт по обоюдному согласию на обоюдно выгодных условиях.
У каждого, кто ушел, есть связь и со спортивным директором, и с генеральным. Я хочу, чтобы ребята получили свои деньги. Мы задачу выполнили, концепция клуба изменилась, началась новая история. Но хотелось бы, чтобы всем выплатили те деньги, которые были заработаны", — сказал Песегов в беседе с Sport24.
Экс-капитан "Сочи" Песегов: пока я единственный, кому выплатили бонус за выход в РПЛ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»