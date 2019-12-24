Комбаров говорит о Сталине и ораторе Рианчо, белорусский сериал ЦСКА продолжается. Главное за день

- Был ли тренер, с которым я не понимал, куда бежать? При Якине такое было. И когда при Каррере пришел Рианчо. Он начал свою философию продвигать, Каррера – свою. У них были постоянные трения. Куда бежать, мы не понимали. Был один наглядный момент на тренировке. Я на фланге, рядом стоят Каррера и Рианчо. Я получаю мяч от центрального защитника. Они оба в голос кричат. Один: «Вперед!». А второй в этот же момент: «Назад!». Как я должен понимать – куда?



Пытались поговорить с Массимо. Рианчо – вспыльчивый, харизматичный, оратор-оратор. Любил разглагольствовать, повышать голос, все красиво. И когда он пришел, он начал подавлять Массимо. Например, стал полностью делать разборы на макете, разборы по видео. По Массимо все было видно – он ходил угрюмый. Мы собрались командой: «Надо что-то делать, потому что мы не понимаем, кто и куда бежит».



Пошли к Каррере: «Массимо, давай, бери обратно команду в свои руки. Мы будем слушать тебя, чтобы не было такого, что каждый говорит свое». Он обрадовался, воодушевился: «Спасибо, что вы подошли, сказали». На неделю отодвинул Рианчо, отработал в обычном стиле. И мы то ли проиграли, то ли вничью сыграли. И все вернулось, как было. Ровно неделя. Хотя мы всей командой сказали: «Мы за тебя будем рвать, горой стоять, умирать. Но ты возьми руль обратно в руки».

Краснодар », похоже, готов расстаться с Игнатьевым, из-за контракта которого было столько шуму в прошлом сезоне, а Игнашевич продлил контракт с « Торпедо ».Вчера дал большое интервью Денис Глушаков, который вспоминал времена чемпионского « Спартака », рассказывал о сложностях затянувшегося развода и искавших его вооружённых людях. Сегодня заговорил Дмитрий Комбаров – и получилось ещё интереснее.Самое обсуждаемое из сказанного Комбаровым – мнение по поводу Сталина, по которому недавно жёстко прошёлся известный комментатор Губерниев.- Что имел в виду, когда сказал, что Сталин культовый вождь? Что он человек, который выиграл Вторую мировую войну. [Страна выиграла] под его предводительством. Сталин был верховным главнокомандующим, и все решения принимал он, все маршалы докладывали ему обстановку со всех фронтов. Создать себе такой ореол на территории, которая еще больше, чем Россия, смог бы не каждый. В мировой истории это великий человек.Положительный или отрицательный герой – я не берусь судить, потому что не жил в то время. Но я много читал – тот же «ГУЛАГ» про репрессии. На мои? взгляд, то, что происходило, это ужасно.Я не жил в те времена и могу судить о нем только из источников. В разных источниках информация противоречивая. Есть ошибки, есть и сильные стороны, - сказал футболист.Совсем мощно Комбаров рассказал о заключительном этапе Карреры в «Спартаке». По его словам, было совсем плохо:Спустя несколько лет после самого славного периода «Спартака» за последние годы остаётся всего один вопрос – зачем было тащить в команду Рианчо при живом Каррере?Но это к Леониду Федуну, а не к Дмитрию Комбарову.Когда-то казалось, что московские армейцы прокляты и будут вечно пропускать в Лиге чемпионов. Теперь кажется, что красно-синие больше не купят нападающего – потому что история с Ильёй Шкуриным принимает новый оборот.Несколько дней назад впервые стало известно, что ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии – 2019 Ильей Шкуриным, но агент футболиста максимально быстро пресёк слухи – якобы всё это неправда и журналисты всё выдумали.Спустя два дня уже sport24 (ранее был корреспондент «Чемпионата» Панков) информировал, что ЦСКА и Шкурин уже подписали контракт. Агент футболиста продолжил отрицать, при чем делал это слегка комично: «Ничего не могу сказать, ничего. Ищите концы в России. Вы должны меня понять».Но сегодня издание «Трибуна» сообщило, что Шкурин уже подписал контракт с « Динамо » из Бреста. По информации журналистов, «Энергетик-БГУ» и футболист разорвали контракт – и Шкурин спокойно пошёл на повышение.Можно было бы выдохнуть и перейти к другим трансферным слухам, но белорусский «Прессбол» сообщил – информация о контракте с «Динамо» верна, только вот игрок всё равно перейдёт в ЦСКА – и якобы он уже подписал с московским клубом личный контракт.Чем раньше красно-синие объявят о трансфере официально, тем меньше нервных клеток сожгут его болельщики.В прошлом году из-за нежелания воспитанника «быков» подписывать с клубом новый контракт строились целые теории заговоров в РПЛ, а Василий Уткин даже получил из перцового баллончика в лицо – как он посчитал он сам, из-за своего видео про Черчесова, Агузарова и молодого нападающего.Игрок и клуб всё-таки договорились, но текущий сезон складывается для Игнатьева (и опять молодой футболист сбавил послед подписания контракта) тяжело – четыре гола за 13 матчей всё-таки показатель средний, но проблема в другом - в командном движении тот же Ари даёт команде гораздо больше.По информации « Чемпионата », «Краснодар» готов расстаться с форвардом. Если раньше «быки» хотели выручить минимум 20 млн евро за воспитанника, аппетиты южного клуба существенно уменьшились: теперь клуб Галицкого, по информации издания, согласен и на 8 млн евро.После завершения первой части чемпионата защитник Фёдор Кудряшов разорвал контракт с «Сочи» по обоюдному согласию и теперь официально без работы. До этого Кудряшов играл в Турции за «Истанбул» и, по информации журналиста Андрея Панкова, теперь он может туда вернуться.Правда, сам футболист, судя по всему, хочет остаться в России:- У Фёдора Кудряшова есть несколько вариантов продолжения карьеры. Защитником интересуются три турецких клуба: «Антальяспор», «Истанбул» и «Трабзонспор». Также Фёдором интересуется «Цюрих» и команда из Катара. При этом сам Кудряшов хотел бы остаться в России, но пока у защитника нет конкретных вариантов.Поэтому, если в ближайшее время не будет предложения от российских клубов, то Кудряшов примет одно из имеющихся предложений. На самом деле удивительно, что основным защитником сборной России не интересуются российские клубы, - написал Панков в телеграм-канале.Если предположить, где именно мог бы продолжить карьеру Кудряшова в России, первым вариантом идёт ЦСКА. Ещё летом ходили на слухи насчёт того, что Кудряшов мог бы усилить армейцев, но тогда не сложилось.Теперь ЦСКА ещё острее нуждается в защитнике - Гогуа и Шарлия вроде как не устраивают Гончаренко, а при схеме с двумя центральным Кудряшов может заменить совсем среднего Щенникова, который всю первую часть сезона пропустил из-за травмы.Легендарный защитник сборной России и ЦСКА очень круто начал тренерскую карьеру. Игнашевич подхватил в начале сезоне «Торпедо», только поднявшееся из ПФЛ, и сходу закрепился на первой строчке. Москвичи лидировали (причем довольно солидно) на старте сезона ФНЛ.Сейчас дела у «Торпедо» идут не так хорошо, их опередил «Ротор», но команда остаётся в зоне прямого повышения – на второй строчке. А Сергей Игнашевич сегодня продлил контракт с клубом до 2023 года.- Мне очень приятно работать здесь. Я чувствую поддержку руководства в лице основного акционера Романа Ивановича Авдеева и президента Елены Васильевны Еленцевой.У нас хорошая команда, в клубе собран профессиональный коллектив, я с удовольствием подписал контракт, - прокомментировал новое соглашение Игнашевич.