- Какое событие в уходящем 2019-м году стало для вас самым главным?
- Главные события, наверное, связаны с выступлением сборной России. Главная команда страны выглядела достойно, решила задачу выхода на Евро-2020. Причем сделала это при довольно смотрибельной и результативной игре. Сборную назвал бы и командой года. Хотя в главных поединках с командой Бельгии наши ребята, к сожалению, не выдержали конкуренции и еще раз показали, что пока нам тяжело конкурировать с командами такого уровня. Но при этом поставленную задачу они опять же решили.
- Кого бы назвали футболистом года в России?
- Кого-то одного назвать сложно. Но, на мой взгляд, много для результата сборной России и «Зенита» сделал Дзюба. Уверенно играл в большей части чемпионата и демонстрировал огромное желание добиваться результата в микроэпизодах Крыховяк. И, наверное, отмечу Головина.
- Матч года, по вашей версии?
- Даже не знаю. По-моему, в этом году не было таких игр, которыми можно было восторгаться, ахать и охать.
- Что стало разочарованием в этом футбольном году?
- Разумеется, выступление наших команд в еврокубках. На клубном уровне мы явно оплошали. Не сумели мы поддержать имиджевой составляющей нашего чемпионата. Увы, обнажились недостатки нашего футбола: все организационные неурядицы и проблемы в учебно-тренировочном процессе.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Игнатьев - об итогах 2019-го года: команда года - сборная России, Дзюба много сделал для результата сборной и "Зенита"
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info подвел итоги уходящего футбольного года в России.
Фото: БелПресса
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