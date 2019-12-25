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Игнатьев - об итогах 2019-го года: команда года - сборная России, Дзюба много сделал для результата сборной и "Зенита"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info подвел итоги уходящего футбольного года в России.
Фото: БелПресса
- Какое событие в уходящем 2019-м году стало для вас самым главным?

- Главные события, наверное, связаны с выступлением сборной России. Главная команда страны выглядела достойно, решила задачу выхода на Евро-2020. Причем сделала это при довольно смотрибельной и результативной игре. Сборную назвал бы и командой года. Хотя в главных поединках с командой Бельгии наши ребята, к сожалению, не выдержали конкуренции и еще раз показали, что пока нам тяжело конкурировать с командами такого уровня. Но при этом поставленную задачу они опять же решили.

- Кого бы назвали футболистом года в России?

- Кого-то одного назвать сложно. Но, на мой взгляд, много для результата сборной России и «Зенита» сделал Дзюба. Уверенно играл в большей части чемпионата и демонстрировал огромное желание добиваться результата в микроэпизодах Крыховяк. И, наверное, отмечу Головина.

- Матч года, по вашей версии?

- Даже не знаю. По-моему, в этом году не было таких игр, которыми можно было восторгаться, ахать и охать.

- Что стало разочарованием в этом футбольном году?

- Разумеется, выступление наших команд в еврокубках. На клубном уровне мы явно оплошали. Не сумели мы поддержать имиджевой составляющей нашего чемпионата. Увы, обнажились недостатки нашего футбола: все организационные неурядицы и проблемы в учебно-тренировочном процессе.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Игнатьев Сборная России Зенит Дзюба
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