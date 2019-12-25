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Журналисты Cadena SER включили Яшина в символическую сборную всех времён

Журналисты передачи "La Vida Moderna", которая выходит на радиостанции Cadena SER, составили символическую сборную лучших футболистов в истории.

Вратарём команды стал легендарный советский футболист Лев Яшин, который является единственным в истории голкипером, получившим "Золотой мяч". Журналисты включили в состав сборной ещё одного вратаря — испанца Хосе Молину, но в шутку поставили его на позицию защитника. Дело в том, что в 1996 году Молина дебютировал за сборную Испании на позиции полевого игрока.

Полностью состав команды выглядит так: Лев Яшин (СССР), Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия), Йохан Круифф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания), Криштиану Роналду (Потугалия), Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

"Чемпионат"


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Теги: Яшин
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