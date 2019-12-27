» » Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре

Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев рассказал о своих предпочтениях в позиции на поле. По его словам, тренер всегда знает лучше, где должен играть его подопечный.

"Кажется, справа впервые поставил Каррера. Хотя, может, и Евгений Бушманов пару раз ставил, точно уже не вспомню. Не сразу освоился на этой позиции, всё-таки всю жизнь играл слева. Но тренер увидел в этом потенциал и начал меня ставить туда. Отец, например, вообще всегда считал, что моя позиция — в центре.

Сборная? Тут нечего обсуждать, тренер лучше знает, где мне играть. Черчесов — топ-тренер, очень сильный специалист. А мне надо работать, а не говорить. Согласен с Кузнецовым (помощник Кононова в "Арсенале" и "Спартаке". — Прим. "Чемпионата"), играл на этой позиции ещё за "Арсенал" — с "Рубином". Плюс перемещался туда по ходу некоторых игр. Но именно в Туле мне было лучше играть справа, потому что под нападающим было много хороших исполнителей", — сказал Бакаев в интервью "Чемпионату".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бакаев Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бакаев: раньше приезжал на тренировки за четыре часа до начала
Трент: "Ливерпулю" нужно продолжать наращивать преимущество, в АПЛ случиться может всякое
Бакаев: в детстве пришли с братом на коробку, а нам сказали: "Чужаков не пускаем"
Гринвуд стал самым молодым игроком "Манчестер Юнайтед", забившим первые три гола в АПЛ
Клопп: после 2-го гола игроки "Ливерпуля" запорхали. Это смотрелось красиво
"ПСЖ" предложил Мбаппе новый долгосрочный контракт 1
Бакаев: отец всегда считал, что моя позиция в центре
Бакаев объяснил свои слова о том, что он будет лучшим игроком России 5
"Ливерпуль" не проигрывает в АПЛ на протяжении 35 матчей. Это 4-й результат в истории турнира 1
Бакаев: блин, да пять месяцев прошло! Какой из меня лидер "Спартака"?! 11
Сульшер: несправедливо требовать от игроков проводить два матча за три дня, но мы готовы
Погба провел 150-й матч за "Манчестер Юнайтед"
Мактоминей стал автором самой быстрой желтой карточки в АПЛ с сезона-2006/07
Рэшфорд: еще не достиг уровня прыжка Роналду. Работаю над этим
Шмейхель — о матче с "Ливерпулем": "Лестер" был в игре, пока арбитр не сделал из себя героя
В "Роторе" назвали неожиданностью уход Веретенникова
Милнер — о 13-очковом преимуществе "Ливерпуля" в АПЛ: еще многое может измениться
Анри: пугает то, что делает "Ливерпуль"
Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов
Каррагер: "Ливерпуль" — лучшая команда в мире на данный момент
Фирмино забил 500-й гол "Ливерпуля" под руководством Клоппа
Игрок "Манчестер Юнайтед" Мактоминей получил травму колена
РФС подал иск к "Телеспорту" почти на 37 млн рублей 2
Громыко 1 января перейдёт в тульский "Арсенал"
Красножан может возглавить "Енисей"
Моуринью рассказал, почему Ндомбеле не сыграл с "Брайтоном"
Иско отказал "Челси" и хочет перейти в "Манчестер Сити"
Экс-директор "Ман Сити" рассказал комическую историю, как клуб предложил 70 млн фунтов стерлингов за Месси
Какие ещё преследователи? «Ливерпуль» растерзал «Лестер»
Де Лигт: надеюсь надолго остаться в "Ювентусе"
Все новости