Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о текущем положении дел по новому контракту игрока.
"Там просто смотрят, думают, решают. Насколько я знаю, Игорь не один такой футболист в "Зените", с кем не продлили соглашение. У того же тренера Семака заканчивается контракт. Пока вообще никаких намеков. Заинтересованы в нем или нет... Тишина. Положение ровно такое же, каким оно было в августе. Тогда нам говорили, что знают про ситуацию Игоря, обещали вернуться к этому вопросу. Сначала хотели предметно поговорить в октябре-ноябре, потом в ноябре-декабре. Но вот год уже заканчивается, а понимания на данный момент у нас нет. Я на телефоне, на связи с руководителями "Зенита". Все зависит от них. Мы открыты, готовы к переговорам", - цитирует Маньякова "СЭ".
Агент Смольникова: все зависит от "Зенита". Мы готовы к переговорам
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