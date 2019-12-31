Тренер "Сочи" Роман Березовский покинул клуб.
"Для меня это было незабываемое время. Самые лучшие воспоминания о людях и о городе, если будет возможность, обязательно буду приезжать в Сочи. Большое желание, чтобы людей на стадионе становилось все больше, а игра и результаты — все лучше и лучше", - цитирует Березовского официальный сайт "Сочи".
Березовский вошел в тренерский штаб "Сочи" в июне, а в конце ноября он был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Скорее всего, специалист продолжит карьеру в Армении.
Березовский официально покинул "Сочи"
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