Полузащитник "Краснодара-2" Арутюн Григорян продолжит карьеру в "Млада-Болеславе", сообщает официальный сайт "быков".
"Полузащитник "Краснодара-2" Арутюн Григорян проведёт оставшуюся часть сезона на правах аренды в ФК "Млада-Болеслав", выступающем в Первой чешской футбольной лиге. Соответствующие соглашения между клубами были заключены сроком до конца 2020 года.
Руководство ФК "Краснодар" надеется, что аренда поможет молодому спортсмену получить необходимую игровую практику и будет способствовать дальнейшему росту его профессионального мастерства. Отметим, что это не первый воспитанник клубной академии, оказавшийся в Чехии. Ранее за повышением своих футбольных навыков в Первую чешскую футбольную лигу отправились Николай Комличенко и Алексей Татаев (оба — "Млада-Болеслав"), Евгений Назаров и Игорь Парадин (оба — "Теплице")", — говорится в заявлении "Краснодара".
Хавбек "Краснодара-2" Григорян перешёл в "Млада-Болеслав"
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