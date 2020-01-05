Полузащитник "Спортинга" Маркос Акунья может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает Tuttosport, интерес к аргентинцу проявляют "Интер" и "Наполи". По данным источника, неаполитанцы уже предложили за Акунью 15 миллионов евро.
По данным источника, ранее Акунью пытался купить "Зенит", который предлагал за игрока 16 миллионов евро и 4 миллиона в виде бонусов за голы.
28-летний аргентинец в нынешнем сезоне в чемпионате Португалии провел 12 матчей, забил один мяч.
"СЭ"
"Наполи" предложил 15 миллионов евро за Акунью, которым интересовался "Зенит"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»