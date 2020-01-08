"Ахмат" вылетел на сборы в Турцию

Для команды «Ахмат» завершились зимние каникулы. Сегодня тренерский штаб, футболисты и сотрудники съезжаются в турецкий Белек, где начинаются сборы. Основная группа отправляется чартерным рейсом из Грозного.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 8, 2020
Впереди сорок дней кропотливой работы. #Ахмат #Грозный #Сборы #Турция pic.twitter.com/mwMKiVSpg5
"Для команды "Ахмат" завершились зимние каникулы. Сегодня тренерский штаб, футболисты и сотрудники съезжаются в турецкий Белек, где начинаются сборы. Основная группа отправляется чартерным рейсом из Грозного. Впереди сорок дней кропотливой работы", — говорится в сообщении.
Первые сборы продлятся до 20-го января. Команда сыграет два контрольных матча — 17 и 20 января.