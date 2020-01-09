Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал новость, что департамент судейства Российского футбольного союза возглавил бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи.
"Будут ли изменения в хорошую сторону в назначениях Кашшаи и Фурсы? Раз появилось два департамента в структуре РФС — это уже изменения, поэтому можно говорить лишь о том, что время покажет. Вряд ли можно будет судить о работе Кашшаи и Фурсы за оставшийся отрезок чемпионата, эта работа не может оцениваться в течении двух или трех месяцев.
На мой взгляд создание судейской системы очень кропотливая работа, сейчас самая главная задача, это построение логичной, сильной и правильной системы арбитража. Если это удастся сделать, тогда можно говорить, что кандидатуры Кашшаи и Фурсы были выбраны удачными.
Про Кашшаи могу сказать, что он был хорошим арбитром, а как про главу судейского департамента я ничего не могу сказать.
Сейчас вопрос в том, насколько удастся реализовать Кашшаи и Фурсе задачи, которые перед ними стоят. Это наиболее важная и актуальная тема. Но я хотел бы подчеркнуть, что не может быть такой системы, что по окончания остатка чемпионата у нас все вдруг изменится кардинальным образом. Это большой и огромный труд. Для того, чтобы воспитать судью уровня РПЛ нужно минимум от 7 до 10 лет, а для этого нужно время", - цитирует Будогосского Sport24.
Будогосский: вряд ли можно будет судить о работе Кашшаи и Фурсы за оставшийся отрезок чемпионата
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