В 2018 году московский "Спартак" на протяжении длительного времени вёл переговоры о переходе бразильца, но его трансфер так и не состоялся.
24-летний Вериссимо является воспитанником "Сантоса". В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах чемпионата Бразилии, в которых стал автором двух забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил восемь жёлтых карточек и две красные. Контракт игрока с бразильским клубом действует до лета 2022 года.
"Краснодар", набрав 35 очков в 19 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"Краснодар" сделал предложение по трансферу защитника "Сантоса"
Как утверждает "Чемпионат", "Краснодар" сделал предложение по трансферу центрального защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо.
Фото: © Alexandre Schneider / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images
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