Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес может вернуться в Бундеслигу. В услугах 31-летнего футболиста заинтересован "Кельн". Генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе подтвердил информацию.
"Это правда, мы ведем переговоры с клубом, но пока ничего сообщить не можем. Прежде всего мы хотим найти хорошее решение для игрока, а затем для "Локомотива", — цитирует Кикнадзе Sport1.de.
Хеведес перешел в "Локомотив" из "Шальке" летом 2018 года за 5 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 21 матч во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2021 года.
Sport24
В "Локомотиве" подтвердили переговоры с "Кельном" по Хеведесу
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