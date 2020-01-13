ЦСКА отправился на сборы в Испанию: состав команды

Дождались! ? Мы уже в самолёте и готовы к взлёту. Выходим из зимней спячки! ? #Кампоамор2020?? pic.twitter.com/5bgdp4MPOg — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 14, 2020

Главный тренер Виктор Гончаренко взял на сборы 25 футболистов. Как и в предыдущие годы, часть игроков летит в Испанию из Москвы, а остальные самостоятельно доберутся до Кампоамора.: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа.: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.: Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.Также на просмотр приглашен нападающий футбольного клуба КАМАЗ Давид Караев.