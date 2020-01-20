Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован "Сантос". Сам Айртон позже заявил, что он всеми мыслями со "Спартаком". Напомним, что за красно-белых Айртон играет с декабря 2018 года.
В текущем сезоне РПЛ футболист провел 17 матчей и не отличился результативными действиями.
"Тут дело не в Айртоне: сейчас никого никуда отдавать не будут. Чтобы что-то отдать, нужно что-то приобрести. Думаю, Тедеско сам хотел бы других игроков. Возможно, ему выдали какой-то карт-бланш, что мы тебе накупим игроков, которых хочешь, а теперь он не получает этого. Также имеет место заявления Федуна, что к 2023 году он передаст команду болельщикам, поэтому вряд ли кто-то будет тратить большие деньги на покупку игроков. Хотя мы живем в России и прекрасно понимаем, что такого в спорте не будет, при моей жизни точно", - цитирует Ловчева Sport24.
Ловчев: думаю, Тедеско сам хотел бы других игроков
Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал информацию о том, что защитник красно-белых Айртон может покинуть клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»