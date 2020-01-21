- Разговор состоялся по окончании осенней части чемпионата. Ананидзе сам подошёл к Цорну и попросил отпустить его, если будут предложения из других клубов. Мы понимали, что в сложившейся ситуации у Джано не будет большого количества игрового времени.
Процедура расторжения произошла быстро. Мы не торговались, приняли предложение «Спартака». Не торговались не потому, что этого не хотели, а потому что Джано посчитал, что так будет справедливо по отношению к «Спартаку». Он благодарен за все эти 11 лет. Мы подписывали новый контракт, не торгуясь, и расторгли так же, - приводит слова Лепсая "Чемпионат".
Представитель футболиста отметил, что важной мотивацией ухода Джано из "Спартака" стали предстоящие сборной Грузии в марте игры в Лиге наций. По их итогам команда может отобраться на Евро-2020, потому Ананидзе желал иметь постоянную игровую практику.
27-летний Ананидзе сыграл 146 матчей за "Спартак" и является самым молодым автором гола за всю историю красно-белых, впервые отличившись уже в 16 лет.
Агент Джано: расторгая контракт, не торговались со "Спартаком"
Представитель Джано Ананидзе Тимур Лепсая рассказал о расторжении контракта своего клиента со "Спартаком", за который грузинский футболист с перерывами выступал 11 лет.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»