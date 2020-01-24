"Ничего об этом не знаю, первый раз слышу. Саша по-прежнему не хочет в "Сочи"? Я не знаю. До свидания", - цитирует Кирилла Логинова Sport24.
Напомним, известный комментатор Нобель Арустамян предположил, что Кокорин не хочет переходить в "Сочи" из-за того, что недополучил большую сумму денег во времена выступления за "Динамо". Тогда президентом московского клуба был Борис Ротенберг, который ныне является президентом "Сочи". Сам Ротенберг позже сообщил, что готов решить с Кокориным этот вопрос.
Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что заинтересован в совместной работе с Кокориным и не хочет, чтобы он покидал команду.
Агент Кокорина ничего не знает о переходе футболиста в "Сочи"
Сегодня, 24 января стало известно, что форвард "Зенита" Александр Кокорин дал свое согласие на переход в "Сочи". Руководители клубов убедили игрока, что на данном этапе карьеры ему это пойдет на пользу. Однако агент и отчим футболиста заявил, что ничего не знает о согласии футболиста.
Фото: ФК "Зенит"
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