Ранее вариант перехода Чалова в один из клубов АПЛ в зимнее трансферное окно рассматривался достаточно серьезно. Вместе с этим, у ЦСКА не было в планах отдавать 21-летнего футболиста в аренду, пишет Daily Star.
В этом сезоне за армейцев Федор провел 19 матчей, забил 5 мячей и еще трижды ассистировал.
"Вест Хэм" и "Челси" отказались от покупки Чалова
Форвард ЦСКА Федор Чалов остается в России. Британские клубы "Вест Хэм" и "Челси" приняли решение не платить за нападающего 25 миллионов фунтов.
Фото: ПФК ЦСКА
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