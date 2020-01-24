"Вест Хэм" и "Челси" отказались от покупки Чалова

Форвард ЦСКА Федор Чалов остается в России. Британские клубы "Вест Хэм" и "Челси" приняли решение не платить за нападающего 25 миллионов фунтов.
Фото: ПФК ЦСКА
Ранее вариант перехода Чалова в один из клубов АПЛ в зимнее трансферное окно рассматривался достаточно серьезно. Вместе с этим, у ЦСКА не было в планах отдавать 21-летнего футболиста в аренду, пишет Daily Star.

В этом сезоне за армейцев Федор провел 19 матчей, забил 5 мячей и еще трижды ассистировал.


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Теги: Чалов Арсенал Челси АПЛ
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