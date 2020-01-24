Как сообщает Ole, футболиста, не имеющего игровой практики в английском клубе, арендует "Эстудиантес", воспитанником которого является Рохо.
Именно из этого клуба Рохо зимой 2011 года перебрался в московский "Спартак".
29-летний защитник является вице-чемпионом мира в составе сборной Аргентины.
Бывший защитник "Спартака" Рохо переберётся в Аргентину из "Манчестер Юнайтед"
Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, который выступал за "Спартак" в 2011 и 2012 годах, близок к возвращению на родину.
Фото: РИА Новости / Александра Вильф
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