- Пока меня беспокоит то, что мы не можем сыграть в оптимальном сочетании. Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже две контрольные игры, сегодня не смог играть Игнатьев, весь сбор по существу пропустил Могилевец. Хотелось бы все-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава.
Я бы не стал зацикливаться на результате, на предсезонных сборах это не самое главное, - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".
Отметим, что сегодня "Рубин" победил "Слован" благодаря мячам Тарасова и Зуева.
В первой игре сбора казанцы оказались сильнее "Лехии".
Слуцкий рассказал, что его беспокоит после двух товарищеских побед с "Рубином"
Главный тренер казанской команды беспокоится из-за кадровых проблем
Фото: ФК "Рубин"
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