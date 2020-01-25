Слуцкий рассказал, что его беспокоит после двух товарищеских побед с "Рубином"

Главный тренер казанской команды беспокоится из-за кадровых проблем
Фото: ФК "Рубин"
- Пока меня беспокоит то, что мы не можем сыграть в оптимальном сочетании. Уремович из-за небольшой проблемы пропустил уже две контрольные игры, сегодня не смог играть Игнатьев, весь сбор по существу пропустил Могилевец. Хотелось бы все-таки увидеть близкий к оптимальному вариант стартового состава.

Я бы не стал зацикливаться на результате, на предсезонных сборах это не самое главное, - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".

Отметим, что сегодня "Рубин" победил "Слован" благодаря мячам Тарасова и Зуева.

В первой игре сбора казанцы оказались сильнее "Лехии".


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Теги: Рубин Слуцкий
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