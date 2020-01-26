Зиньковский прокомментировал интерес "Лилля"

Хавбек "Крыльев" Антон Зиньковский успокоил болельщиков

Фото: ФК "Крылья Советов"

Ранее сообщалось, что французский клуб может заплатить 8 млн евро за воспитанника "Чертаново".



- Если это правда, то это, наверное, хорошо, что такие клубы из Европы следят за мной. Но ничего конкретного не было.



В это межсезонье ко мне никто не обращался и ничего не обсуждалось. Если бы кто-то конкретное что-то обсуждал, то подумал бы. А так, все это на уровне слухов, - приводит слова Зиньковского пресс-служба "Крыльев".



Напомним, на зимний перерыв самарцы ушли на 15-й строчке. Сезон "Крылья" возобновят 28 домашней игрой против "Оренбурга".



Зиньковский провёл в текущем сезоне 18 матчей в рамках РПЛ и отдал шесть голевых передач.