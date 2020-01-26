В прошлом году в РПЛ чаще всего проверяли на допинг Чалова и Семенова

ТАСС, ссылаясь на РУСАДА, сообщает, что из игроков РПЛ за прошедший год чаще всего проверяли нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника "Ахмата" Андрея Семенова

Сообщается, что с сентября по декабрь 2019-го эти футболисты трижды проходили проверку на допинг. Ещё год назад Чалова проверяли четыре раза, а Семенова - сразу шесть.



По два раза также тестировались Алан Дзагоев, Сулейманов, Еременко и Ионов, Гулиев, Алексей Миранчук и Ракицкий.