В прошлом году в РПЛ чаще всего проверяли на допинг Чалова и Семенова

ТАСС, ссылаясь на РУСАДА, сообщает, что из игроков РПЛ за прошедший год чаще всего проверяли нападающего ЦСКА Федора Чалова и защитника "Ахмата" Андрея Семенова
Сообщается, что с сентября по декабрь 2019-го эти футболисты трижды проходили проверку на допинг. Ещё год назад Чалова проверяли четыре раза, а Семенова - сразу шесть.

По два раза также тестировались Алан Дзагоев, Сулейманов, Еременко и Ионов, Гулиев, Алексей Миранчук и Ракицкий.


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Теги: Чалов Семенов ЦСКА Ахмат
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