"С Бердыевым работалось сложнее, чем с Гончаренко? В общении со мной Бердыев совершенно не выглядел закрытым. Мы абсолютно нормально всё обсуждали, никаких барьеров и преград не имелось. Это маститый тренер, работа с которым мне многое дала. Как, впрочем, и с Виктором Гончаренко, которого также ценю очень высоко", — рассказал Верчили в интервью "Спорт-Экспрессу".
Напомним, 10 января "Динамо" заключило соглашение с испанским специалистом по физподготовке сроком на один год. Ранее Верчили работал с Курбаном Бердыевом в "Ростове" и "Рубине", а в тренерском штабе Виктора Гончаренко Верчили находился в БАТЭ и "Кубани".
Новый тренер "Динамо" сравнил Гончаренко и Бердыева
Новичок тренерского штаба московского "Динамо" Хосе Пастор Верчили, отвечающий за физподготовку, рассказал о работе с Виктором Гончаренко и Курбаном Бердыевым.
Фото: "Бизнес Online"
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