Новый тренер "Динамо" сравнил Гончаренко и Бердыева

Новичок тренерского штаба московского "Динамо" Хосе Пастор Верчили, отвечающий за физподготовку, рассказал о работе с Виктором Гончаренко и Курбаном Бердыевым.
Фото: "Бизнес Online"
"С Бердыевым работалось сложнее, чем с Гончаренко? В общении со мной Бердыев совершенно не выглядел закрытым. Мы абсолютно нормально всё обсуждали, никаких барьеров и преград не имелось. Это маститый тренер, работа с которым мне многое дала. Как, впрочем, и с Виктором Гончаренко, которого также ценю очень высоко", — рассказал Верчили в интервью "Спорт-Экспрессу".

Напомним, 10 января "Динамо" заключило соглашение с испанским специалистом по физподготовке сроком на один год. Ранее Верчили работал с Курбаном Бердыевом в "Ростове" и "Рубине", а в тренерском штабе Виктора Гончаренко Верчили находился в БАТЭ и "Кубани".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Верчили Гончаренко Бердыев Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Кокорина: Александр не поедет на второй сбор с "Сочи"
Сергей Силкин: можно ли сказать, что пока Комличенко - кот в мешке? Думаю, да
Силкин: первая игра у "Динамо" против "Спартака". Тогда и посмотрим, что Комличенко из себя представляет 1
Гендиректор "Зенита" объявил о продлении контракта с Семаком 2
Силкин рассказал, зачем Кокорину переходить в "Сочи"
Цорн рассказал о контракте с новым спонсором "Спартака"
Источник: "Динамо" интересуется Кузяевым 2
Глушаков: по Грозному передвигаюсь на такси - мы люди скромные 3
"Чемпионат": Юран возглавил "Химки" 6
"Краснодар" сыграет на втором сборе с командой из Уханя. Это эпицентр эпидемии коронавируса 4
Березуцкие вернулись в ЦСКА 4
"Бизнес Online": Дюков планировал выдвинуть на пост президента РПЛ Митрофанова 6
Новый тренер "Динамо" сравнил Гончаренко и Бердыева
Эриксен прибыл в Милан, чтобы завершить переход в "Интер"
Рамос: не могу поверить в смерть Коби
Цорн прокомментировал подписание контракта с новым спонсором 2
Егоров рассказал, что завтра клубы РПЛ решат, как реагировать на отмену выборов Прядкина 4
У Мусаева родилась дочь 2
"Ростов" официально объявил об аренде Кьяртанссона
Директор "Чертаново" подтвердил информацию об аренде Якубы из "Крыльев Советов"
Сарри: рад за "Наполи", но игрой "Юве" недоволен 1
Гендиректор "Газпром Арены": перед Евро-2020 придется потратить десятки миллионов 4
Тихонов: ничего не знаю о том, что могу стать главным тренером "Химок" 1
АЕК под руководством Карреры остановил серию побед "Олимпиакоса" 1
Журналист Карпов: РФС хочет, чтобы в выборах президента РПЛ участвовал независимый кандидат 4
"Монтеррей" объявил о подписании Краневиттера
Fanatik: ЦСКА и "Локомотив" интересуются экс-форвардом "Ливерпуля" Старриджем 5
Гапонов рассказал, какое умение забрал бы у партнеров Джикии и Жиго
Акция фанатов "Енисея" не помогла сохранить Газзаеву пост
Василий Конов: Тихонов - основной кандидат на пост тренера "Химок" 1
Все новости