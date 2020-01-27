"Совет директоров принял решение о том, что контракт [с Семаком] продлевается", - цитирует Медведева ТАСС.
Семак является главным тренером "Зенита" с мая 2018 года. Под руководством специалиста питерцы выиграли чемпионат России. "Зенит" завоевал золотые медали впервые с сезона 2014/15.
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Гендиректор "Зенита" объявил о продлении контракта с Семаком
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что руководство клуба приняло решение продлить контракт с главным тренером клуба Сергеем Семаком. Предыдущее соглашение истекало по окончании сезона.
Фото - ФК "Зенит"
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