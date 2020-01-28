Ранее супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин отказался от аренды в "Сочи" и до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2".
- Единственное, что я могу сказать, — на основные сборы с "Зенитом" я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать, — приводит слова Кокорина "Подъём".
Напомним, что главный тренер "Зенит" Сергей Семак поддержал игрока, назначив его капитаном в контрольном матче с "Аль-Уйванахом" (Кокорин оформил хет-трик и отдал голевую). В матче против "Зальцбурга" (3:6) Кокорин вновь вышел на поле с капитанской повязкой, но отличиться не сумел.
Кокорин прокомментировал своё отстранение от основной команды "Зенита"
Нападающий Александр Кокорин отреагировал на информацию, согласно которой он продолжит карьеру в "Зените-2"
Фото: soccer.ru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»