Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов высказался о ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным.
"В случае с Александром надо смотреть, что у него прописано в контракте. "Зенит-2" это структурное подразделение "Зенита". Если по документам нет никаких ограничений, то отправлять во вторую команду — право клуба. Но если ограничения есть, то это нарушение. В таком случае профсоюз готов помочь в разрешении этой ситуации", - приводит слова Зотова "РБ Спорт".
Ранее супруга форварда Дарья Валитова рассказала в социальных сетях, что Кокорин отказался от аренды в "Сочи" и до конца сезона будет играть за выступающий в ПФЛ "Зенит-2". Сам футболист заявил, что пока ничего не знает, но на второй сбор с основной командой он не полетит.
Провал "Зенита" и риск Кокорина. Итог главной истории зимы
В профсоюзе футболистов сообщили, что в случае необходимости помогут Кокорину
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