Ранее сайт Sport24 сообщил о том, что форвард на правах аренды перейдет в московский клуб. Соглашение будет рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне Соболев забил 10 голов и занимает второе место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Лидирует Артем Дзюба, на счету которого 11 мячей.
"Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка в 19 матчах.
Агент Соболева подтвердил аренду футболиста в "Спартак"
Агент нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева Павел Андреев подтвердил информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в "Спартаке". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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