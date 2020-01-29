Агент Соболева подтвердил аренду футболиста в "Спартак"

Агент нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева Павел Андреев подтвердил информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в "Спартаке". Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Фото: ФК "Крылья Советов"