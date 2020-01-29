Как сообщает "Спорт-Экспресс", в июне "Спартак" может подписать с футболистом полноценный контракт на четыре сезона. Сумма трансфера с учетом зимней аренды составит 5 миллионов евро - 500 тысяч за аренду и 4,5 миллиона - за сам трансфер.
Зарплата форварда после летнего трансфера составит 1,7-1,8 млн евро.
В текущем сезоне Соболев провел за "Крылья Советов" 19 матчей и забил 10 голов.
Ранее сообщалось, что футболист никуда не уйдет в зимнее трансферное окно и присоединится к самарскому клубу на втором сборе.
"СЭ": "Спартак" заплатит за аренду Соболева 500 тысяч евро. Сумма выкупа летом - 4,5 млн
Сегодня стало известно о том, что нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев на правах аренды перейдет в "Спартак". Соглашение будет рассчитано до конца сезона.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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