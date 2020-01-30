"Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из донецкого "Шахтера" и из "Рубина". Но, естественно, туда мы его не продали. Про "Ливерпуль" не знаю, тут сказать нечего", — цитирует Федуна sport24
Ранее Веллитон сообщил о том, что мог перейти в "Ливерпуль", но трансфер сорвался из-за разногласий его агента с руководством "Спартака".
Веллитон выступает за "Аль-Васл" в ОАЭ. В составе красно-белых бразильский нападающий трижды становился серебрянным призером чемпионата России и дважды выигрывал награду лучшему бомбардиру первенства.
Федун ответил, действительно ли "Ливерпуль" хотел Веллитона
Леонид Федун прокомментировал слова экс-нападающего "Спартака" Веллитон о сорвавшемся переходе в английский "Ливерпуль".
Фото: crm-news
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