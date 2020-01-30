"Зенит" благодарит Роберта Мака за время, проведенное в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!" — сообщает официальный сайт "сине-бело-голубых".
Словацкий полузащитник выступал за "Зенит" с 2016 года и провел за клуб 72 матча, в которых отличлся 14 раз и записал на свой счет 10 гоевых передач. В прошлом сезоне в составе "Зенита" Мак стал чемпионом России.
Также на счету футболиста 58 матчей и 12 забитых мячей за сборную Словакии.
В чемпионате Турции "Коньяспор"после 19 туров занимает 14-е место и располагается в 3-х очках от зоны вылета.
Мак перешел в турецкий "Коньяспор"
Официальный сайт "Зенита" сообщил о переходе Роберта Мака в "Коньяспор".
Фото: РИА "Новости"
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