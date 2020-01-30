Текущий договор Смольникова с питерским клубом истекает ближайшим летом.
"Переговоры с "Зенитом" сдвинулись в позитивную сторону. Но при этом у нас уже на руках есть два предложения от клубов РПЛ. Мы не будем торопиться с решением", - цитирует Маньякова "Чемпионат".
Напомним, Смольников выступает за "Зенит" с лета 2013 года, перейдя из "Краснодара" за шесть миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник потерял место в основном составе, проиграв конкуренцию Вячеславу Караваеву. На счету Смольникова восемь матчей в РПЛ.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 19 матчах 45 очков.
Агент Смольникова рассказал, что у игрока есть два предложения от российских клубов
Агент защитника "Зенита" Игоря Смольникова Александр Маньяков рассказал о том, как обстоят дела с продлением контракта футболиста. При этом он отметил, что у Смольникова есть предложения от других клубов.
Фото: ФК "Зенит"
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